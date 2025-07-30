مصر.. السيسي يعلق على تصريحات ستارمر بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كتب الرئيس المصري عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» قائلا: "أثمن تصريحات دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر حول توجه المملكة المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأضاف السيسي "أؤكد على أن إعلان بريطانيا عن هذا القرار هو الخطوة الصحيحة على مسار استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، معربا عن تطلعه لاتخاذ المملكة المتحدة لهذا القرار التاريخي في أقرب وقت دون قيد أو شرط.

وجدد التأكيد على موقف مصر الثابت بأن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية تعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات الرئيس المصري ردا على إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن نية المملكة المتحدة الاقتراب من الاعتراف بدولة فلسطين، وهي خطوة تكتسب زخماً دولياً في ظل الضغوط المتزايدة داخل حزب العمال البريطاني الحاكم ومن برلمانيين من أحزاب مختلفة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر 2025 خلال اجتماع الأمم المتحدة، كجزء من خطة أوسع لدعم حل الدولتين، مشيرا إلى أن الاعتراف سيكون مشروطا بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، مع التركيز على تحسين إيصال المساعدات الإنسانية لمواجهة الأزمة في القطاع.

كما شدد ستارمر على أن بريطانيا لا تساوي بين إسرائيل وحماس، معبرا عن التزامه بإيجاد "سلام مستدام" في الشرق الأوسط، بعدما دعا في وقت سابق إلى وقف إطلاق النار وندد بـ"حرب التجويع" التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة، مؤكداً على ضرورة إيجاد طريق للإغاثة الفورية للمدنيين.

وتأتي هذه الخطوة وسط دعوات متزايدة من شخصيات بارزة في حزب العمال، مثل عمدة لندن صادق خان ووزيرة العدل شابانا محمود، للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، بينما يواجه ستارمر تحديات داخلية وخارجية، بما في ذلك الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة التي تعارض هذا التوجه تقليديا.