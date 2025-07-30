وزير الخارجية السعودي يعلن اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين في نيويورك

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــقال الأمير فيصل بن فرحان إن "مخرجات المؤتمر تعكس مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والقانونية، وسردية إستراتيجية لتشكل إطارا متكاملا قابلا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن للجميع".

ودعا الوزير خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الدول إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل اختتام أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عبر إبلاغ بعثتي السعودية وفرنسا في المنظمة.

وأفاد بن فرحان بأن الوثيقة الختامية تنص على الالتزام بحل الدولتين، حيث يتم إقامة دولة فلسطين جنبا إلى جنب مع إسرائيل على أن تكون الحدود آمنة ومعترف بها دوليا.

وأوضح أن هذه الوثيقة تمثل إجماعا دوليا على ضرورة التوصل إلى حل شامل وعادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوثيقة الختامية للمؤتمر على تضمين تعهدات من دول أخرى مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتحقيق السلام وإحلال العدالة للفلسطينيين.

كما تضمنمت التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين من خلال الضغط السياسي على جميع الأطراف المعنية لضمان احترام حقوق الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا للحدود الآمنة والمعترف بها دوليا.