تفاقم الأزمة في غزة.. تجويع مستمرّ وشهداء وجرحى قرب مراكز المساعدات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفاد مراسل الميادين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بوقوع 5 شهداء ومصابين من منتظري المساعدات بنيران "جيش" الاحتلال قرب محور "نتساريم"، وسط القطاع.

متابعة: وصول 5 شهداء وعدة إصابات إلى مستشفى العودة جراء استهداف مدفعي من جيش الاحتلال لفلسطينيين قرب مركز توزيع المساعدات في محور نتساريم وسط قطاع غزة، وهم:

1- محمود ماهر سليم الرملاوي

2- محمد بلال صلاح الرملاوي

3- محمود محمد رزق صالح

4- مصباح أيمن بسام منصور

5- محمد رياض موسى…

وأكّد مجمع ناصر الطبي في غزة ارتفاع عدد الشهداء بنيران الاحتلال على منتظري المساعدات شمالي مدينة رفح في جنوب القطاع، إلى 6.

وكانت فرق الإسعاف والطوارئ في غزة أعلنت صباح اليوم إصابة أكثر من 20 آخرين في المكان نفسه.

وأفاد مستشفى القدس باستقباله 8 إصابات بالرصاص الحي، بينهم طفل، نُقلوا من مفترق النابلسي جنوب غربي مدينة غزة، حيث فتحت قوات الاحتلال النار على المدنيين المنتظرين.