مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً من الضفة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــاقتحم مستوطنون صهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية.

وشنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 18 فلسطينياً، بينهم أسرى محررون وناشطون، غالبيتهم من محافظات الخليل ونابلس وسلفيت.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أم الخير في مسافر يطا، واعتقلت 8 فلسطينيين عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كذلك، اعتقلت شابين من خربة طوبا جنوب المحافظة ومن مدينة الخليل.

وفي محافظة نابلس، نفّذت قوات الاحتلال اقتحامات واسعة شملت مخيم العين وبلدة بيت فوريك وشارع ابن رشد، واعتقلت خلالها 6 فلسطينيين، بينهم فتية، إلى جانب عمليات تفتيش وتخريب طالت عدداً من المنازل.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أيمن الديك من بلدة كفر الديك، واعتقلت شاباً من المحافظة.

تأتي هذه الحملة في سياق التصعيد المستمر الذي تنفذه قوات الاحتلال في الضفة الغربية، والذي يتخلّله اعتقالات يومية واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، وخصوصاً في المناطق المهددة بالمصادرة والتهجير القسري.