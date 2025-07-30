اجتماع تشاوري بين مدراء المكتبة الرضوية ومؤسسة الإمام الرضا (ع) لتصحيح المخطوطات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقيم في مدينة قم المقدسة اجتماع مشترك للتعاون بين منظمة المكتبات والمتاحف ومركز الوثائق في العتبة الرضوية المقدسة ومؤسسة الإمام الرضا (ع) لتصحيح المخطوطات في مجال النسخ الخطیة.

وعُقد هذا الاجتماع بحضور حجة الإسلام والمسلم السيد جلال الحسيني، رئيس منظمة المكتبات والمتاحف ومركز الوثائق في العتبة الرضویة المقدسة، والأستاذ محمد وفادار مرادي، خبير المخطوطات في العتبة الرضویة ، والدكتور حسن علي فريدوني، رئيس شؤون تقييم المخطوطات في إدارة المخطوطات في هذه المنظمة، وعدد من المسؤولين في مؤسسة الإمام الرضا (ع) لتصحيح المخطوطات، في مقر المؤسسة في مدینة قم.

وكان من بين مواضيع النقاش وتبادل الآراء في هذا اللقاء تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال تدريب الباحثين في المخطوطات، ونشر المجلات، وإحياء المخطوطات غير المنشورة وغيرها من الأمور المرتبطة.

hعرب المدراء والخبراء الحاضرون في الاجتماع عن أملهم في تحقيق هذه الأهداف والبرامج في المستقبل من خلال التوقيع على اتفاقية تعاون بين منظمة المكتبات والمتاحف والوثائق في العتبة الرضوية المقدسة ومؤسسة الإمام الرضا (ع) لتصحيح المخطوطات.

