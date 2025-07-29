إسرائيل تعتقل المخرج الفلسطيني الحائز على أوسكار حمدان بلال

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعتقل حمدان بلال، الذي أخرج الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى No Other Land" وأثار عاصفة في إسرائيل، للاشتباه في قيامه بإلقاء الحجارة على مستوطنين إسرائيليين وإلحاق الضرر بسياراتهم بالقرب من سوسيا في جنوب جبل الخليل.

وقد تطور الحادث إلى احتكاك عنيف ورشق بالحجارة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقد اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين يشتبه بقيامهم برشق الحجارة ومستوطنا إسرائيليا متورطا في المواجهات العنيفة. وكان حمدان بلال من بين المعتقلين.

وكان حمدان بلال تعرض لهجوم عنيف في 24 مارس 2025 من قبل مجموعة مستوطنين إسرائيليين مسلحين في منزله في قرية سوسيا، حيث أصيب بجروح خطيرة في الرأس والبطن، وتم اعتقاله لاحقا بواسطة الجيش الإسرائيلي أثناء نقله في سيارة الإسعاف.

وأطلق سراحه بعد فترة وهو يتلقى العلاج في الخليل، وقد أثار هذا الاعتداء استنكارا دوليا واسعا ودعوات لمحاسبة المعتدين وحماية المدنيين الفلسطينيين.

من الجدير ذكره أنه إلى جانب عمله السينمائي، يشارك حمدان بلال في نشاط حقوقي لتوثيق الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية عبر منظمات مثل بتسيلم، ويعتبر رمزا لمعاناة الفلسطينيين في نضالهم ضد التهجير والعنف.