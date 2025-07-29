المكتب الإعلامي في غزة: 87 شاحنة مساعدات دخلت غزة وغالبيتها نهبت بتواطؤ إسرائيلي مباشر وممنهج

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفاد المكتب بأن عملية الإنزال الجوي المحدودة التي نفذت الاثنين، لم تتجاوز حمولتها نصف شاحنة مساعدات وسقطت في مناطق قتال حمراء شرق حي التفاح وجباليا، حيث يتواجد الجيش الإسرائيلي وهي مناطق لا يمكن للمواطنين الوصول إليها مطلقا.

وأشار المكتب في بيانه إلى أنه وفي تطور خطير، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة مركبة حين رفض بداية إدخال الشاحنات ثم استهدف نقاط تأمين المساعدات التابعة للعشائر والعائلات ما أدى إلى مقتل 11 عنصرا من عناصر التأمين.

وأفاد بأنه وبعد التأكد من قتلهم، فتح الجيش الإسرائيلي المجال لإدخال الشاحنات، لتقع في يد عصابات إجرامية ولصوص تحت حمايته المباشرة بالطائرات المسيرة والرصاص الحي والمباشر تجاه المواطنين.

وشدد على أن ما يجري في قطاع غزة يعد نموذجا واضحا وممنهجا على أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بوعي إلى نشر الفوضى وهندسة المجاعة، ويمنع عمدا وصول المساعدات إلى مستودعاتها أو مستحقيها بما يشكل جريمة متعمدة ومستمرة بحق المدنيين المحاصرين.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي تل أبيب والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الإبادة والتجويع والفوضى المفتعلة والممنهجة.

وطالب بتدخل دولي فوري وآلية أممية نزيهة لتوزيع المساعدات بما يحقق مبادئ العمل الإنساني.