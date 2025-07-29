مصر تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية التي تحتلها منذ يونيو 1967

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال كلمة مصر في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على ضرورة خلق أُفق سياسي وتدشين مسار تفاوضي للتوصل إلى السلام العادل والشامل من خلال تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية

وطالب عبد العاطي بالعمل على إنهاء "العدوان الإسرائيلي السافر" على غزة، وإتمام صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، وتمكين الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من الاضطلاع بدورها بغزة، وتدفق المساعدات الإنسانية دون اية عوائق.

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة لقطاع غزة لضمان وحدة الأرض الفلسطينية، وضرورة دعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وتقديم ما يلزم من إمكانات لجعل قطاع غزة قابلاً للحياة من جديد.

وأكد -بيان للخارجية المصرية- أن عبد العاطي تناول في كلمته "الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة في ظل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل يوميا" في حق الفلسطينيين، وضرورة تنسيق المواقف الدولية للتعامل مع "الكارثة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة" والعمل الجماعي على معالجة جذور الأزمة وجوهرها الحقيقي من خلال إحياء حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي.

وركز وزير الخارجية المصري على ضرورة دعم قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية لتتمكن من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء تمهيداً لإطلاق مسار المفاوضات السياسية، مشددا على أن الاعتراف بفلسطين هو حق من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويرتبط بحق تقرير المصير.

وأعرب عبد العاطي عن حرص مصر على طرح رؤيتها فيما يتعلق بالوضع الإنساني في "الأراضي المحتلة" والتي ترتكز على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه في ظل ما يكفله له القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من حقوق في مقدمتها الحماية والتمتع بالخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن تلك الحقوق تتعرض لانتهاكات صارخة متواصلة وممنهجة، واعتداءات في الضفة الغربية وسط تصريحات رسمية من القوة القائمة بالاحتلال تدعو لتهجير سكان غزة وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.