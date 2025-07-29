وزير الخارجية السعودي أمام مؤتمر نيويورك: دولة فلسطين المستقلة مفتاح السلام في الشرق الأوسط

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أضاف وزير الخارجية السعودي أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه.

وذكر أن مبادرة السلام العربية أساس جامع لأي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أن الكارثة الإنسانية في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية يجب أن تتوقف فورا.

وأوضح الوزير أن "مؤتمر نيويورك" يمثل محطة مفصلية نحو تفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

كما ثمن وزير الخارجية السعودي في كلمته إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

وصرح في السياق بأن اعتزام ماكرون إعلان دولة فلسطينية خطوة تاريخية تعكس تنامي الدعم الدولي للشعب الفلسطيني.

وأوضح الوزير السعودي أن المملكة أمنت مع فرنسا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لفلسطين.

وزير الخارجية الفرنسي: جعل حل الدولتين واقعا ملموسا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنه لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة، مشيرا إلى أن الحرب في القطاع دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف.

وتابع في كلمته بالمؤتمر "علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعا ملموسا"، مبينا أن حل الدولتين يلبي الطموحات المشروعة للفلسطينيين.

وصرح بأن "مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحول لتنفيذ الحل"، مشيرا إلى أنهم "أطلقوا زخما لا يمكن إيقافه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط".

غوتيريش: حل الدولة يجب أن يتحقق

بدوره، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته الشكر للسعودية وفرنسا على تنظيمهما مؤتمر حل الدولتين.

وقال في كلمته إنها "فرصة فريدة من نوعها وعلينا استغلال هذا الزخم"، مؤكدا أنه "يمكن وقف هذا النزاع بإرادة سياسية حقيقية"

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن حل الدولتين يجب أن يتحقق.

وأشار في كلمته إلى أن ضم الضفة الغربية غير قانوني ويجب أن يتوقف، موضحا إلى أن الأفعال التي تقوض حل الدولتين مرفوضة بالكامل ويجب أن تتوقف.

رئيس الوزراء الفلسطيني: حل الدولتين فرصة تاريخية

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن حل الدولتين فرصة تاريخية للجميع، معربا عن امتنانه للسعودية وفرنسا على قيادة هذا المؤتمر الذي وصفه بالـ"التاريخي".

وأفاد في كلمته بأن "مؤتمر حل الدولتين يؤكد للشعب الفلسطيني أن العالم يقف إلى جانبه".

وأكد مصطفى على أهمية العمل على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيا حركة حماس لتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية.

كما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى نشر قوات دولية بالتنسيق مع السلطة لحماية الشعب.

وصرح بأنهم مستعدون لتنفيذ كل الالتزامات في غزة، مشددا على أن السلام هو الطريق الوحيد للمضي قدما.

وانطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال «المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة سعودية - فرنسية مشتركة.

ويهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.

كما يركز المؤتمر خلال أيام انعقاده على الإجراءات العملية لدعم التسوية السلمية بشكل عاجل، ووضع أسس حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يوقف دائرة العنف المستمرة في المنطقة، ويسهم في استقرار أمنها الإقليمي، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني، ويعيد له حقوقه المشروعة في تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة.