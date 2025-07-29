إقامة مراسم أربعين شهداء الحرب الأخيرة بحضور قائد الثورة الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اقيمت مراسم إحياء ذكرى الأربعين لشهداء الحرب المفروضة الأخيرة، صباح اليوم الثلاثاء، في حسينية الإمام الخميني (رض)، بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، إلى جانب عوائل الشهداء، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وجمع غفير من المواطنين.

وألقى قائد الثورة كلمة خلال المراسم، استعرض فيها جوانب من تضحيات الشهداء في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما، مؤكّدا على مكانة الشهادة وواجب مواصلة الطريق الذي رسمه الشهداء وقال : الجمهورية الإسلامية أظهرت للعالم أجمع الصلابة المنقطعة النظير لأسس النظام والبلاد.

