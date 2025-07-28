"رويترز": "إسرائيل تعلن وقفا مؤقتا يوميا للعمليات العسكرية"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشارت الدفاع الإسرائيلية إلى أن وقف إطلاق النار سيكون في أجزاء من غزة، إلى جانب فتح ممرات إنسانية، مضيفا أن طرقا آمنة محددة ستكون متاحة لقوافل المساعدات الغذائية والدوائية بين الساعة 6 صباحا و11 مساء بدءا من يوم الأحد.

وسيتوقف النشاط العسكري من الساعة 10 صباحا حتى 8 مساء بالتوقيت المحلي حتى إشعار آخر في المواصي، وهي منطقة إنسانية محددة على الساحل، وفي وسط دير البلح وفي مدينة غزة شمالا.

من جانبه، قال مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة توم فليتشر إن الموظفين سيعززون جهودهم لإطعام الجياع خلال فترات التوقف عن القتال.

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة - التي ترفضها الحكومة - بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، بينما توقفت المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار في الدوحة بين إسرائيل وحركة "حماس" دون أي اتفاق في الأفق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته لإسكتلندا، إن إسرائيل ستضطر لاتخاذ قرار بشأن خطواتها القادمة في غزة، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما سيحدث بعد انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع "حماس".