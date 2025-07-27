الجيش الإسرائيلي يعلن عن تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للأعمال العسكرية في مناطق محددة بغزة لأغراض إنسانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

"إعلان هام إلى سكان قطاع غزة:

يواصل جيش الدفاع العمل ضد المنظمات الإرهابية في كل أنحاء قطاع غزة، وفي اطار الخطوات التي تقرر اتخاذها لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة نعلن عن تعليق تكتيكي محلي للأعمال العسكرية في مناطق محددة لأغراض إنسانية وذلك من الساعة العاشرة صباحا ⁦10:00⁩ وحتى الساعة الثامنة مساء ⁦20:00⁩.

وأضاف البيان، أن "تعليق الأنشطة العسكرية في الأوقات المحددة سيتم في المناطق المحددة بالأبيض (الخريطة) أي المواصي ودير البلح ومدينة غزة".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "القتال لا يتوقف باستثناء المناطق التي تم تحديدها وأن جيش الدفاع سيواصل العمل وتطهير وتحييد المناطق التي يعمل فيها من البنى التحتية الارهابية ومن العناصر الارهابية".

ودعا الجيش الإسرائيلي سكان غزة إلى "الامتناع عن العودة إلى الأماكن المحددة باللون الأحمر في الخريطة من أجل سلامتهم"، وفق زعمه.

يأتي ذلك، فيما بدأت شاحنات مساعدات بالدخول عبر معبر رفح في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.