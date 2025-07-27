اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: ‏سنبحر قريبا في الأسابيع القادمة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت اللجنة الدولية بأن المجاعة مستمرة وفي أبشع وأقذر أشكالها، مشيرة إلى أن أي دعاية تحاول إيصال أقل من ذلك فهي دعاية صهيونية.

واقتحمت قوات إسرائيلية السفينة "حنظلة" المتجهة إلى قطاع غزة في اليوم السابع من رحلتها التي أطلقتها اللجنة الدولية لكسر الحصار عن القطاع، بهدف إنهاء الحصار الإسرائيلي.

وجاءت عملية الاقتحام خلال وجود السفينة في المياه الدولية بعد سلسلة من التهديدات الإسرائيلية لطاقم السفينة، تضمنت السيطرة عليها بالقوة في حال واصلت الإبحار نحو سواحل غزة.

وبحسب الصور الأخيرة التي بثت قبيل انقطاع الاتصال، ظهر جنود إسرائيليون وهم يصادرون كاميرات المراقبة ويوقفون البث المباشر من السفينة.

وأكد النشطاء المتضامنون على متن السفينة "حنظلة" في تصريحاتهم الأخيرة، استعدادهم التام لجميع السيناريوهات المحتملة وشددوا على أنهم ماضون في مهمتهم لكسر الحصار مهما كانت النتائج.

كما أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار أن المتضامنين ومن بينهم ممثلون عن برلمانات أوروبية وشخصيات فنية وإعلامية، سيدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام إذا تم اعتراض السفينة.

وأدانت اللجنة الدولية اعتراض السفينة في المياه الدولية خارج المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة سواحل غزة، واعتبرته "خرقا واضحا للقانون الدولي البحري".

وتقل السفينة حنظلة 21 ناشطا دوليا من جنسيات متعددة في محاولة جديدة لكسر الحصار المستمر على غزة.

ومنذ إبحار السفينة من ميناء غاليبولي الإيطالي الأحد الماضي، كان تحالف أسطول الحرية يبث تحركاتها على الهواء مباشرة عبر حسابه على "يوتيوب" مع مشاركة صور للرادار بشكل آني.