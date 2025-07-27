بيان المرجع النجفي يناشد فيه ضمير العالم للتحرك العاجل لإنقاذ أهالي غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ندد مكتبُ آية الله الشيخ بشير حسين النجفي باستمرار الجرائم الصهيونية بحق أهالي غزة وفرض حصار منطبق عليها، ويحذّر من كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء الحصار والعدوان، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية لإنقاذ المدنيين الأبرياء.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

ما زلنا نُتابِعُ، وبألمٍ بالغٍ، استمرارَ مأساةِ أهالي غزَّةَ المظلومين، ‏النَّاتجةِ عن اقترافِ الكيانِ الصُّهيونيِّ الغاصبِ التوسُّعيِّ الهمجيِّ ‏أفظعَ أنواعِ الجرائمِ بحقِّ الشُّعوبِ في العصرِ الحديثِ، التي لم يَسلَمْ ‏منها حتَّى الأطفالُ والنِّساءُ والشُّيوخُ من المدنيِّين العُزَّل، حيثُ ‏وصَلَت مراحلَ تَقْصُرُ الكلماتُ عن وصفِ عظيمِ فظاعتِها، جرَّاءَ ‏ما يَعصِفُ بهم من العَطَشِ والجُوعِ وفقدانِ أَبْسَطِ مُقوِّماتِ الحياةِ‎.‎

وللأسفِ، فإنَّ ذلك في ظلِّ صَمْتٍ وإهمالٍ لا يُبَرَّرُ من دُوَلٍ ‏صَكَّتْ أسماعَ العالمِ بدَعواها لحفظِ ومراعاةِ حقوقِ الحيوانِ، فضلًا ‏عن قضائِها عُقوداً من الزَّمنِ تَزعُمُ أنَّها الرَّاعيةُ العالميَّةُ لحقوقِ ‏الإنسانِ، عَدا بعضِ مُحاولاتٍ خَجولةٍ لِبَعضِ البُلدانِ أو بعضِ مَن ‏أدَّى ما عليه بما تَمكَّن‎.‎

وإنَّنا في هذا الموقفِ نَدْعو دُوَلَ العالمِ، شُرَفاءَ العالمِ، أَحرارَ ‏العالمِ إلى السَّعيِ الحَثيثِ والجَادِّ في إغاثةِ هذا الشَّعبِ المظلومِ‎.‎

واللهُ مِن وراءِ القَصْدِ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ ‏العظيمِ

