الشيخ قبلان: لولا المقاومة لما بقي من لبنان إلا أطلال صهيونية

قال المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان "إن جوهر القضية بالنسبة لنا هو لبنان وسيادته وأمنه وعيشه المشترك، لذا على الحكومة أن تدرك أن السيادة تبدأ من الجبهات السيادية وأثمانها التاريخية وفعالية الحضور الوطني الشامل".

وأضاف المفتي قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة ان “لبنان أولا وأخيرا ولبنان لأهله فقط والفتنة التي تعمل عليها واشنطن هدفها وضع اللبنانيين في وجه بعضهم البعض ولا مستقبل حر للبنان مع الانتداب الأميركي الجديد، بل المستقبل الحر للبنان هو مع المقاومة، هو مع الشرفاء”، ولفت الى انه “لولا المقاومة لما بقي من لبنان إلا أطلال صهيونية”.

وشدد المفتي قبلان على أن “اللحظة الآن للبلد بكل طوائفه، بعيدا عن لعبة الانقسام وبعيدا عن مشاريع الفتن”، وأكد أن “المطلوب حماية البلد، وحماية تكوينه الميثاقي وضروراته المرحلية الحساسة”، وقال “ما نريده شراكة دستورية وميثاقية على أرض الواقع وبكل الملفات الوطنية”، وأكد ان “المطلوب أمن سياسي وتحشيد وطني، بعيدا عن حفلات جماعة الأحقاد وبياعي الأوطان”.

