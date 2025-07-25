نتنياهو يقول ان سيتدخل في السويداء السورية لحماية الدروز

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "لن تقف متفرجة" أمام ما يحدث للدروز في السويداء.

وتطرق نتنياهو في كلمة مساء أمس الخميس إلى عدد من القضايا، وتحدث عن أزمة الدروز في سوريا وقال "لن نقف متفرجين أمام ما يحدث لإخواننا في السويداء.. علينا أن ننزع السلاح في المنطقة الواقعة جنوب دمشق وأن نحمي الدروز" حسب زعمه.

وتحت ذريعة "حماية الدروز"، استغلت دولة الاحتلال الصهيونية الأوضاع في السويداء وصعّدت عدوانها على سوريا، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء في 13 يوليو/تموز الجاري.

وتحركت قوات حكومة الشرع نحو المنطقة للسيطرة على الوضع، لكنها تعرضت لهجمات من "مجموعات مسلحة ترفض حكومة الشرع" .

إثر ذلك، شنّت دولة الاحتلال الصهيونية ضربات على مقر هيئة الأركان وبجوار القصر الرئاسي في دمشق، وعلى أهداف "عسكرية" في السويداء، وطالبت بسحب القوات الحكومية من معقل الدروز.

