اجتماع موسع مع مدراء مرور بغداد والمحافظات استعدادًا لزيارة الأربعين الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ ترأس الفريق عدي سمير، مدير المرور العام، اجتماعًا موسعًا مع مدراء مرور بغداد والمحافظات عبر دائرة الاتصال التلفزيونية، لمناقشة الخطط المرورية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وآليات تنفيذها ميدانيًا.

وذكرت مديرية المرور العامة في بيان، أن الاجتماع تناول مراحل إعداد وتأمين الطرق التي يسلكها الزائرون من مختلف المحافظات باتجاه كربلاء المقدسة، بالإضافة إلى تنظيم حركة المرور وضمان انسيابيتها.

ووجّه الفريق عدي سمير مدراء المرور بضرورة تكثيف الجهود والواجبات الميدانية، وتنسيق العمل بين المحافظات كافة، لتأمين تنقل الزائرين الكرام وتسهيل حركتهم بما يعكس حجم المناسبة وأهميتها الدينية والوطنية.

