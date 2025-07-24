ندوة فكرية "أنثروبولوجيا الرمز الحسيني في العصر الرقمي – المسير النسوي الأربعيني أنموذجًا" بكربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أقامت وحدة المكتبة النسوية في قسم الشؤون الفكرية بالتعاون مع الوحدة النسوية في قسم وارث الأنبياء للدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية، ندوة فكرية حملت عنوان: "أنثروبولوجيا الرمز الحسيني في العصر الرقمي – المسير النسوي الأربعيني أنموذجًا" وذلك برعاية مشتركة من العتبتين العلويّة والحسينيّة المقدستين، وبمشاركة نخب فكرية وأكاديمية من مختلف المحافظات.

ندوة فكرية تواكب العصر الرقمي

وفي هذا السياق أكّدت مسؤولة وحدة المكتبة النسوية ، الخادمة سارة حمودي، في ختام الندوة، أنَّ المسير النسوي الأربعيني لا يُعدُّ طقسًا عباديًا فحسب، بل هو تعبيرٌ حيّ عن هوية مؤمنة تُجدد ولاءها في ظل التحوّلات الرقمية المتسارعة.

وأضافت أنَّ هذه الندوة سعت إلى مقاربة المسير النسوي من زاوية فكرية وتحليلية، تكشف عن عمق الرمز الحسيني وامتداده في الوجدان النسوي المعاصر، ومرونته في مواكبة العصر دون أن يفقد جوهره.

محاور فكرية ومعرفية منوّعة

من جانبها، أوضحت مسؤولة الوحدة النسوية في قسم وارث الأنبياء، مريم الياسري، للمركز الخبري قائلة:" إنَّ الندوة تناولت محاور عدّة أبرزها، محور الرمز الحسيني كهُويّة دينية راسخة، والمرتكزات القرآنية لنهضة الإمام الحسين (عليه السلام)، ومحور البُعد النفسي والاجتماعي في مشروع الإمام الحسين كقدوة استراتيجية".

مشاركة فاعلة ونقاشات معمّقة

هذا وشهدت الندوة حضورًا مميَّزًا من الوحدات والمراكز الفكرية التابعة للعتبتين المقدّستين، إلى جانب فرق توعوية وثقافية، وتدريسيات جامعيات، ومدارس حوزوية من النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة ، كما تخلَّلت الندوة حوارات بنّاءة ونقاشات علمية معمّقة، عكست أهمية استدامة هذا النوع من الطروحات في سبيل تعزيز الوعي النسوي الحسيني.

