مروحية عسكرية للجيش الإيراني توجه تحذيرا لمدمرة أمريكية في بحر عمان

وجهت مروحية تابعة للبحرية الايرانية تحذيرا شديد اللهجة لمدمرة امريكية بي بحر عمان كانت تقصد الاقتراب من مياه ايران.

وكانت المدمرة الأمريكية "دي دي جي “فیتزجرالد" في الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي تنوي الاقتراب من المياه الخاضعة لإشراف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل استفزازي.

حلّقت فرقة التأهب الجوي للمنطقة الثالثة التابعة لبحرية الجيش الايراني، فوق هذه المدمرة بأسرع وقت ممكن بطائرة هليكوبتر، ووجهت لها تحذيرًا شديدا بالابتعاد عن المياه الايرانية.

ردًا على ذلك، هددت المدمرة الأمريكية باستهداف المروحية الإيرانية وطالبتها بمغادرة المنطقة. إلا أن الطيار الإيراني واصل مهمته بحزم، وكرر التحذير للمدمرة مرة أخرى بالابتعاد عن المياه الإيرانية.

ومع تكرار التهديد الأمريكي، تدخلت منظومة الدفاع الجوي للجيش وأعلنت أن المروحية تحت حماية دفاعية كاملة، وعلى المدمّرة تغيير مساره، وأن على السفينة الأمريكية تغيير مسارها جنوبًا.

بإصرار طاقم الطائرة المروحية والدعم الدفاعي للجيش الإيراني، استسلمت المدمرة الأمريكية المجهزة أخيراً وابتعدت عن المياه تحت إشراف الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

