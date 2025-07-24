تحت شعار "من عاشوراء إلى سامراء... الرزية تلوَ الرزية " مهرجان فاجعة سامراء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ انطلقت فعاليات مهرجان فاجعة سامراء الذي أقامه مركز تراث سامراء وذلك بدعوة من الأمانة العامّة للعتبة العسكرية المقدّسة، والى جانب ذلك تم افتتاح المعرض التوثيقي لمراحل تفجير مرقد الإمامين العسكريّين (عليهما السلام) وإعادة إعمار القبة الشريفة إحياءً للذكرى الأليمة للتفجير الإجرامي الذي استهدف المرقد الطاهر.

وشهِد حفل الافتتاح الذي أُقيم تحت شعار "من عاشوراء إلى سامراء... الرزية تلوَ الرزية " عدد من فضلاء الحوزة العلمية و ممثلي العتبات المقدّسة والمزارات الشريفة، إلى جانب شخصيات أكاديمية وثقافية واجتماعية من مختلف المحافظات العراقية.

ويهدف المعرض إلى توثيق حجم الدمار الذي لحِقَ بالمرقد الشريف، واستعراض مراحل الإعمار التي أعادت للقبّة ذهبها وللروح قدسيّتها، كما ضمَّ المعرض مقتنيات متضرّرة من آثار التفجير الإجرامي، وصورًا نادرة تُعرَض لأوّل مرّة، تُجسّد تضحيات العاملين في إعادة الإعمار رغم التحدّيات الأمنية.

يُذكر أنَّ مهرجان "فاجعة سامراء" السنوي تخلَّله عدد من الفعاليات، منها كلمات علمائية وبحوث فكرية وفقرات شعرية، أكّدت جميعها على مركزية قضية سامراء في ضمير الأمة، وارتباطها الوثيق بملحمة الطف وعاشوراء الخالدة.

