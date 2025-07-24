المشاط يدعو جميع الدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف مؤثر لرفع الحصار الصهيوني على غزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ دعا المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، جميع الدول العربية والإسلامية حكامًا وشعوبًا إلى اتخاذ موقف قوي وموحد تجاه الحصار والتجويع الصهيوني للأشقاء في غزة.

وقال الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "يجب أن نسمع العالم الذي أخرسته آلة الزيف والدجل الصهيونية موقفنا في وجه الإبادة الوحشية لأهلنا في غزة".

وأضاف "على الجميع أن يعي أن الكيان الإسرائيلي هو المشكلة وأن اللهث وراء أوهام الحلول معه ضرب من التيه والضياع، ولنتصدى لكل صوت يعلو من شأنه حرف بوصلة العداء لهذا العدو المجرم وداعميه إلى إثارات بينية أياً كانت عناوينها".

وأشار إلى أن الأطفال الذين يموتون من الجوع في غزة لا انتماء لهم إلا الفطرة الإنسانية فلا نخذلهم المماحكات البينية والصمت والتقاعس.

وأعرب فخامة الرئيس عن الأمل في جميع الدول العربية والإسلامية حكاماً وشعوباً التحرك لإنقاذ غزة من الإبادة الجماعية، مؤكدًا أن الأمة بأمس الحاجة إلى الموقف القوي والموحد لدفع الخطر الداهم قبل أن يطال الجميع.

وتابع "من لا موقف له في غزة وفلسطين لن يستطيع دفع الخطر حين يداهمه، ومن لم تقض مضاجعه وتكدر صفو عيشه المشاهد المأساوية للأموات جوعاً في غزة فهو متبلد الإحساس وفاقد لعزته ودينه وإسلامه وإنسانيته".

وأردف قائلًا "لنهب جميعاً لغسل العار عن أمتنا قبل أن يلعننا التاريخ وتطأ وجوهنا اقدام الصهاينة، ولا عذر للجميع أمام الله والمسؤولية تقع على الجميع".

وجدد الرئيس المشاط التأكيد على "أننا جاهزون في الجمهورية اليمنية لنكون في طليعة التوجه نحو وحدة الموقف والتعاون في مواجهة الإجرام الصهيوني اللعين وداعميه الأشرار وننتظر الإشارات الرسمية من الدول العربية والإسلامية".

وخاطب حكام العرب والمسلمين بالقول ": إذا عجزتم عن التحرك دعوا الشعوب تتحرك ليكون لها موقف، وإذا لم تتحرك الشعوب فإن عقوبة الصمت والسكوت ستصل إلى كل شعوب أمتنا والله المستعان".

