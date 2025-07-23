رئيس القضاء الإيراني: دور قيادة قائد الثورة وتلاحم الشعب وتماسكه أدى الى فشل مخططات الكيان الصهيوني في إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أكد رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إيجيئي، أنّ البلاد تعاملت بسرعة وفعالية مع العدوان الصهيوني الأخير، مشيراً إلى أنّ قائد الثورة الاسلامية الإمام علي خامنئي، أصدر فور وقوع العدوان قرارات بتعيين البدلاء، بحيث "استُكمل تسيير الأمور بسرعة".

وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء الإثنين، كشف إيجيئي أنّ المسؤولين "عقدوا اجتماعات مختلفة بعد العدوان، بما فيها الجلسات رفيعة المستوى، في مواعيدها المحددة".

أهداف إسرائيل فشلت

وفي السياق، قال رئيس القضاء، إنّ الرد الإيراني الحازم والسريع "أحبط أهداف العدو"، مضيفاً أنّ العدوان الصهيوني على إيران فشل بسبب عاملين رئيسيين: "حنكة القيادة الإيرانية وتلاحم الشعب وتماسكه".

وأوضح أنّ "دولة الاحتلال كانت تسعى، من خلال استهداف سجن إيفين، إلى إثارة توتر داخلي وخلق فوضى أمنية، لكنها فشلت في تحقيق أي من أهدافها".

كما شدّد إيجيئي على أنّ إيران "لم تكن البادئة بالحرب"، لكنها ردّت بكل حزم على العدوان الغاشم.

وبشأن الأحداث الأمنية التي تلت العدوان، صرّح إيجيئي بأنّ عدد المعتقلين وصل إلى نحو 2000 شخص، مضيفاً أنّ التحقيقات الأولية أفضت إلى إطلاق سراح العديد منهم، بعد التأكد من عدم تورطهم في أي أنشطة عدائية أو عمالة للعدو.

جرائم دولة الاحتلال الصهيونية في غزة بلغت ذروتها

وفي إشارة إلى الحرب على قطاع غزة، قال إيجيئي إنّ جرائم الكيان الإسرائيلي في غزة خلال الأشهر العشرين الماضية "بلغت ذروتها"، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

