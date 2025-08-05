رئيس السلطة القضائیة: سنتعامل بحزم ووفقا للقانون مع الجواسيس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال رئيس السلطة القضائية في ايران "حجة الاسلام غلام حسين محسني إجئي" : إن القضاء في جمهورية ايران الاسلامية سيتعامل مع الجواسيس بحزم ووفقا للقانون والعدالة.

وأضاف حجة الاسلام محسني إجئي، خلال اجتماع المجلس الإداري لمحافظة خراسان الشمالية (شمال شرق) اليوم الثلاثاء : خلال الدفاع الشامل عن الشعب الإيراني ضد عدوان الکیان الصهيوني والولايات المتحدة، شهدنا الوحدة النموذجية بين هذا الشعب الابي.

وتابع : إن التصدي للجواسيس مطلب مبرر بامتياز، وعليه سيتخذ القضاء الايراني الاجراءات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات الأمنية في البلاد.

وأوضح رئيس السلطة القضائية، بأن "عملية تحديد الهوية من مسؤولية المؤسسات الاستخباراتية، وسيُنزل القضاء فيهم العقوبات اللازمة من منطلق العدالةٍ ووفق الضوابط القانونية السائدة.

......

انتهى/ 278