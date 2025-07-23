عارف: تقديم الخدمات للزوار له أجر معنوي ويجب أن تُقام مراسم الأربعين على أكمل وجه

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية أن خدمة الزوار لها أجرها المعنوي، وأن هذه المراسم ينبغي أن تُقام على أكمل وجه وبأفضل الخدمات والجودة، كما في السنوات السابقة.

وعُقد اجتماعٌ لاستعراض احدث المستجدات المتربطة بإجراءات النقل في مقر زيارة الأربعين، وقُدّم تقريرٌ عن أنشطة لجنة النقل والوقود في الأربعين لتوفير الحافلات اللازمة، وأهم الإجراءات المتخذة في قطاعات الطرق والسكك الحديدية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى توفير الوقود لزيارة الأربعين، وصدرت الأوامر اللازمة لتوفير أسطول النقل العام لزوار الأربعين.

في هذا الاجتماع، الذي حضره وزير الطرق وبناء المدن ومسؤولون من الجهات ذات الصلة، أشاد محمد رضا عارف بجهود وأعمال لجنة مواصلات الأربعين، وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لسفر آمن لزوار أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) خلال زيارة الأربعين، وقال: إن تقديم الخدمات للزوار له أجر معنوي، ويجب أن تُقام هذه المراسم على أكمل وجه كما في السنوات السابقة وبأفضل الخدمات والجودة.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية على ضرورة تحليل معدل نجاح الحملات المختلفة التي نُفذت للحد من عدد الحوادث في البلاد، وقال: إن عدم الالتزام بقواعد وأنظمة القيادة وتآكل أسطول النقل من أهم القضايا في زيادة عدد حوادث الطرق والإصابات التي حدثت خلال عطلة النوروز.

في إشارة إلى أهمية النقل بين المدن وتقليل الإصابات والوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، قال النائب الأول لرئيس الجمهورية: "إن تطوير وتحديث أسطول النقل بين المدن من أولويات الحكومة الرابعة عشرة، ومن واجب الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطنين أثناء تنقلاتهم، ويجب أن يطمئن المواطنون على سلامة وجودة أسطول الحافلات بين المدن، بالإضافة إلى تطبيق قواعد المرور".

وطلب من وزارة الطرق وبناء المدن تحليل المشاكل والقضايا التي واجهت قطاع النقل بين المدن خلال عطلة النوروز وزيارة الأربعين من العام الماضي، ودراسة الإجراءات اللازمة لحلها قبل بدء رحلات الزوار إلى العتبات المقدسة.

