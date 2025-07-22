تقرير أممي: 55 ألف سيدة حامل في غزة و11 ألفا منهن مهددات بالمجاعة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضح التقرير أن الآلاف من بين هؤلاء السيدات من المتوقع أن يلدن خلال الشهر المقبل، في وقت تفتقر فيه المستشفيات إلى الأدوات والمستلزمات الأساسية، وتعاني أقسام الولادة من ضغط شديد ونقص في الكوادر الطبية.

وأشار التقرير إلى أن 11 ألف سيدة حامل في الأقل يعانين من خطر المجاعة وسوء التغذية الحاد، ما يهدد حياتهن وحياة أجنتهن، ويزيد من احتمال حدوث مضاعفات خطيرة أثناء الحمل والولادة.

وأكدت المنظمة أن استمرار الحصار ومنع دخول الغذاء والمساعدات الطبية يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، داعية إلى تحرك دولي عاجل لتأمين احتياجات النساء الحوامل وتوفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية والغذاء اللازم لهن ولأطفالهن.