الاحتلال يعتقل مدير المستشفيات الميدانية بغزة مروان الهمص

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال الدکتور منیر البرش: إن اعتقال الهمص كان على يد قوة خاصة إسرائيلية، مشيرا إلى إصابة السائق المرافق للهمص واستشهاد مواطنين اثنين أحدهما صحفي، كانا بالقرب من المكان.

وحمّل البرش الاحتلال المسؤولية عن سلامة الدكتور الهمص، لافتا إلى أن الاعتقال يأتي ضمن الاستهداف المباشر للمنظومة الصحية، قائلا إن الاحتلال سبق أن اعتقل أكثر من 360 كادر صحي وقتل 1589.

من جهته، دعا مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية للجزيرة المنظمات الدولية للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير الدكتور مروان الهمص.

وأضاف للجزيرة، أن اعتقال الهمص رسالة لإسكات الصوت الفلسطيني ومن يطالب بوقف معاناة الناس، مشيرا إلى أن المنظومة الصحيفة تتعرض للمزيد من المخاطر في حين يؤدي العاملون فيها دورهم رغم كل المصاعب.

ويأتي اعتقال الدكتور الهمص، في ظل تأكيدات وزارة الصحة في غزة، أن الطبيب حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة والمعتقل لدى إسرائيل منذ 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، يعاني من وضع صحي صعب وسط حرمان متعمد من العلاج، وأنه فقد 40 كيلوغراما من وزنه.

وذكر بيان للوزارة أن الطواقم الطبية في معتقلات الاحتلال يعيشون ظروفا مأساوية وصعبة حيث تفرض عليهم إسرائيل قيودا مشددة، مضيفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي "اعتقلت المئات من الطواقم الطبية في القطاع منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية".