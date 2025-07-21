جيش الاحتلال الصهيوني يشن عدوانا عسكريا على ميناء الحديدة اليمنية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن جيش الاحتلال الصهيوني يشن عدوانا عسكريا اليوم الاثنين عندما قصفت طائرات حربية منشآت داخل ميناء الحديدة غربي اليمن، بذريعة منع إعادة تأهيل البنى التحتية للحكومة اليمنية.

وقال جيش الاحتلال الصهيوني في بيان إنه استهدف صهاريج وقود وآليات هندسية تعمل على ترميم البنى التحتية في ميناء الحديدة باليمن كما زعم.

وأضاف أنه استهدف سفنا وقوارب تستخدمها القوات اليمنية لأغراض عسكرية، وفق زعمه.

والجمعة، هاجمت القوات المسلحة اليمنية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 مطار بن غوريون في تل أبيب .

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الصهيونية في قطاع غزة، تشنّ القوات المسلحة اليمنية الوطنية -تحت شعار نصرة غزة- عشرات الهجمات الصاروخية على دولة الاحتلال التي شنت بدورها عشرات الهجمات على مواقع في الحديدة وصنعاء.

