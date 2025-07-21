وزير الأمن الإيراني: لدينا إحداثيات دقيقة وشاملة لأهداف هامة داخل الكيان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال وزير الأمن الإيراني: إن الوزارة تمكّنت من الحصول على وثائق ومستندات من الكيان الصهيوني، وقدّمت إحداثيات دقيقة ومتكاملة للأهداف المهمة داخل هذا الكيان إلى القوات المسلحة.

وصرّح حجة الإسلام سيد إسماعيل خطيب، وزير الأمن، في تصريح له على هامش اجتماع الحكومة: بفضل الله، وبجهود جنود الإمام المهدي (عج) المجهولين، وفي هذه الحرب المفروضة من قبل الكيان الصهيوني وأمريكا والتي انتهت بانتصار الشعب والقوات المسلحة، بذلت وزارة الأمن كل طاقتها من أجل تحقيق الأمن الداخلي، ولذلك، وبالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية، شهدنا استتباب الأمن الداخلي خلال هذه الفترة.

وأضاف: رغم أن أعداءنا كانوا قد خططوا لإثارة أزمات وظروف اجتماعية وأمنية داخل البلاد، وتنفيذ عمليات إرهابية، إلا أن جميع هذه المحاولات أُحبِطت وتم القبض على المنفّذين بفضل الله.

وأكد وزير الأمن أننا شهدنا الأمن والاستقرار في مختلف مناطق محافظات البلاد، مضيفًا: هذا أحد الإنجازات الكبرى التي حققتها وزارة الأمن خلال الحكومة الرابعة عشرة.

وتابع خطيب: هذا الإنجاز هو ثمرة أشهر من الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المختلفة بتنسيق وتعاون فيما بينها، وكان أبرز تجليات ذلك المناورات الأمنية التي جرت تحت عنوان "أمير المؤمنين (ع)" في البلاد.

وقال: النقطة الثانية التي تمكّنت وزارة الأمن من تحقيقها بجهود كوادرها، هي الحصول على وثائق ومستندات من الكيان الصهيوني، وقدمت إحداثيات دقيقة وشاملة لأهداف مهمة داخل هذا الكيان إلى القوات المسلحة.

وأشار وزير الأمن إلى أن: وجود أكثر من 50 جهازًا استخباراتيًا ينشط ضد بلادنا، ممن يملكون أقسامًا خاصة بإيران، يجعل من مهمة مواجهة التسلل والتجسس عملاً يوميًا ومستمرًا لوزارة الأمن، وجهاز استخبارات الحرس الثوري، وسائر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلاد. وبفضل الله، نشهد اليوم تعاونًا كبيرًا من قبل الجهاز القضائي، وقد ضاعفت هذه الجهود المشتركة من نجاحاتنا.

وختم خطيب بالقول: يجب أن ننتبه اليوم إلى أن أعداءنا، وعلى رأسهم أمريكا والكيان الصهيوني، يبذلون كل ما في وسعهم لزعزعة وحدتنا وتماسكنا الوطني، وعلينا أن نتحلى بالوعي والحكمة، وأن لا نُذكي الخلافات والانقسامات، وألا نسير في هذا الاتجاه.

.....................

انتهى / 323