الخارجية الفلسطينية: استهداف كنيسة اللاتين يندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ جاء في بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية: "تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات قصف الاحتلال للكنيسة اللاتينية في مدينة غزة والذي أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والاصابات واضرار جسيمة في مبنى الكنيسة، وتعتبره جريمة مكتملة الأركان تندرج في إطار مظاهر الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد جميع أشكال الحياة الإنسانية في قطاع غزة، بما فيها الاستهداف المتعمد لدور العبادة والمستشفيات والمدارس ومراكز الايواء".

وأضاف البيان: "إن الوزارة إذ تتابع مظاهر الإبادة الجماعية ضد شعبنا مع الدول ومكونات المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة، فإنها تطالب الأطراف الدولية كافة بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية الدولية لشعبنا، وللمقدسات المسيحية والإسلامية في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وبما يضمن الوقف الفوري لعدوان الاحتلال على شعبنا بجميع أشكاله".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد مراسلنا بمقتل المواطن سعد سلامة والسيدة فوميا عياد من الطائفة المسيحية على إثر استهداف إسرائيلي لكنيسة دير اللاتين بالبلدة القديمة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن 7 مواطنين أصيبوا بجروح في قصف الاحتلال كنيسة العائلة المقدسة للاتين وسط البلدة القديمة بمدينة غزة، بينهم راعي الكنيسة الأب غابرييل رومانيللي". وظهر راعى الكنيسة الأب غابرييل أثناء تلقيه العلاج بعد إصابته في القصف الإسرائيلي على الكنيسة.

ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي علمه بالتقارير حول الأضرار التي لحقت بكنيسة "العائلة المقدسة" في مدينة غزة والإصابات في الموقع جراء عملياته العسكرية، بعد مقتل رجل وامرأة هناك.