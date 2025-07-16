شيخ الموحدين الدروز يوسف جربوع: لا نقبل أي توجه للخارج ونحن مع دولتنا وانتماؤنا لوطننا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال الشيخ جربوع خلال اجتماع مع قادة الأمن الداخلي في محافظتي السويداء ودرعا: "إن السويداء اليوم في مأزق، وما جرى خلال الـ 48 ساعة الماضية لم نكن نتوقعه في يوم من الأيام، ونحن نعتبر السويداء قدوة ومثالا على مستوى المنطقة بوطنيتها والتزامها والتزام أبنائها بالعادات والتقاليد والأعراف والأخلاق الدينية والاجتماعية، لكن الذي حدث اليوم نسف الكثير من هذه الأعراف والتقاليد".

ودعا الشيخ جربوع إلى "ضرورة إعادة الثقة ومنع التعديات والتجاوزات غير المقبولة"، مشددا على أنه "من واجب الدولة حماية مواطنيها من كل التعديات التي تؤثر على الجميع".

وأشاد الشيخ جربوع بكلام قادة الأمن الداخلي، واصفا إياه بالكلام المشجع والخطوة الأولى نحو بناء الثقة وأنه ينم عن مسؤولية ومحبة للوطن والسوريين، قائلا: "نحن نبني على كلامكم وعلى الشيء الذي قدمتموه، ونحن مع دولتنا ومع سوريتنا وانتمائنا لوطننا ولا نقبل أي توجه للخارج".

وكان قائد قوات الأمن الداخلي في السويداء العميد أحمد الدالاتي أكد خلال الاجتماع أن الدولة لن ترضى بأي انتهاك أو تجاوز في السويداء وتتحمل مسؤولية أي تجاوزات تحصل، مشيرا إلى أن الأمن الداخلي سيتولى مسؤولية حماية المدينة وأمنها، بينما أعاد الجيش انتشاره إلى خارج المدينة لمنع أي تجاوزات.

وشدد العميد الدالاتي على ضرورة تعاون الجميع حتى يعود الأمن والاستقرار إلى السويداء، وأن هناك أرقاما ساخنة وضعت في الخدمة لمعالجة أي طارئ أو تجاوز.

وكان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أعلن في وقت سابق اليوم وقفا تاما لإطلاق النار في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان مدينة السويداء، مؤكدا أنه سيتم تسليم أحياء المدينة لقوى الأمن الداخلي، حالما يتم الانتهاء من عمليات التمشيط لمتابعة ضبط الأمن واستعادة الاستقرار.