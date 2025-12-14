تقرير مصور/ حرم الإمامين العسكريين (ع) يحتضن حفلا بهيجا بتتويج أربعة آلاف فتاة للحجاب لبلوغهن سنّ التكليف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أقيم حفل بهيج بمناسبة ولادة السيدة "فاطمة الزهراء" (ع) في حرم الإمامين العسكريين (ع) من خلال تنظيم مراسم مركزية تحت شعار «أُودِعت فأزهرت». وقد تم تكريم أكثر من أربعة آلاف فتاة من خمس محافظات عراقية بمناسبة بلوغهن سنّ التكليف الشرعي. وأشاد الأهالي والمشاركون بمبادرة العتبة العسكرية المقدسة، مبرزين دورها في رعاية الشباب، وتعزيز الهوية الفاطمية، ونشر قيم العفة والطهارة.