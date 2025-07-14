استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى إيران اعتبارا من يوم غد الثلاثاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت وزارة النقل العراقية في بيان، إن "وزارة النقل قررت استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى الجمهورية الإسلامية الإيراني ، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، بعد توقف مؤقت فرضته الأوضاع الأمنية الإقليمية خلال الفترة الماضية".

وأضافت الوزارة، أن "القرار جاء بعد توجيهات وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي والتنسيق عالي المستوى مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة، واستنادًا إلى استقرار الأوضاع بما يسمح بعودة حركة النقل الجوي بشكل تدريجي وآمن".

ونقل البيان عن مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم عاجل قوله: إن "الرحلات في المرحلة الأولى ستنطلق بواقع أربع رحلات أسبوعيًا، رحلتان من مطار بغداد الدولي يومي الثلاثاء والسبت، ورحلتان من مطار النجف الأشرف الدولي يومي الأربعاء والأحد".

وأشار البيان إلى، أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كان لها دور محوري في استئناف هذه الرحلات من خلال تنسيقها الفني والتشغيلي المستمر مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعتها لحركة الطلب على السفر ، مما أسهمت هذه الجهود، إلى جانب استقرار الأوضاع، في رفع عدد الرحلات الجوية اليومية إلى مختلف الوجهات ليصل إلى اكثر من 40 رحلة يوميًا، ضمن خطة توسع مدروسة ستشمل زيادة عدد الرحلات الى عدد من الوجهات بالتزامن مع الزيارة الأربعينية أبرزها باكستان، إيران، تركيا، البحرين ولبنان، مؤكدًا، التزام الخطوط الجوية بتوفير خدمات مريحة وآمنة تواكب تطلعات المواطنين".

وأوضح البيان، أن "هذا التطور يعكس فاعلية الخطط التي تتبناها وزارة النقل والشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في تعزيز شبكة النقل الجوي الإقليمي والدولي، وتحقيق انسيابية في حركة الطيران بما يخدم مصلحة المسافر العراقي ويعزز الروابط مع الدول الصديقة والشقيقة" .

وختم البيان، أن "وزارة النقل عملت على وضع استراتيجية بشأن التنسيق العالي بين تشكيلاتها المتخصصة، أبرزها الشركة العامة للملاحة الجوية من أجل إدارة الأجواء وكذلك الشركة العامة لإدارة المطارات العراقية لضمان جهوزية المطارات العراقية ولا سيما المطارات الفاعلة وكذلك الشركة العامة لخطوط الجوية العراقية كناقل وطني".

