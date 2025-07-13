حساب قائد الثورة على "إكس": قادرون على ضرب المواقع الأمريكية الحيوية في المنطقة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في منشور على حسابه في منصة "إكس"، قال قائد الثورة آية الله الخامنئي: "وجهت إيران صفعة لأمريكا، إذ هاجمت إحدى قواعدها المهمة في المنطقة (قاعدة العديد)، ملحقة بها أضراراً"، مضيفاً أن "إيران تملك القدرة على الوصول إلى المواقع الحيوية الأمريكية في المنطقة عندما ترى ذلك مناسباً".

وشدد على أن "استهداف قاعدة العُديد ليس حادثة صغيرة بل كبيرة، ويمكن تكرارها".



وكانت قاعدة "العديد" الجوية في قطر التي تُعد إحدى أكبر القواعد الأميركية في الشرق الأوسط وتضم القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية قد تعرّضت لقصف صاروخي إيراني، عقب إقدام واشنطن على استهداف مواقع نووية إيرانية، ضمن إطار تصعيد عسكري شهدته المنطقة بعدما قامت اسرائيل بمهاجمة إيران في 13 يونيو 2025.

........

انتهى/ 278