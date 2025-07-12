ترميم وثائق تاريخية نادرة يبلغ عمرها أكثر من 100 عام في العتبة العبّاسية المقدّسة + صور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شرع قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العبّاسية المقدّسة، بترميم وثائق تاريخية يبلغ عمرها أكثر من 100 عام.

وقال مدير مركز الفضل لصيانة وحفظ التراث المخطوط التابع للقسم، السيد ليث لطفي، إن "ملاكات المركز باشرت بأعمال ترميم وثائق مهمّة، تعود إلى إحدى العوائل الدينيّة في النجف الأشرف يبلغ عمرها أكثر من قرن، وتضمّ معلوماتٍ دينيةً واجتماعيةً فضلًا عن وثائق أُخَر ذات قيمة علميّة وتراثيّة".

وأضاف، أن "أعمال الترميم تتضمّن تشخيص حالة الوثائق، ودراسة أنواع الأضرار التي لحقت بها، ووضع خطّة عملٍ تشمل مراحل التعقيم والتقوية والترميم اليدويّ، باستخدام موادّ خاصّة وبإشراف ملاكٍ فنّي مدرّب بأعلى المستويات".

وتسعى العتبة العبّاسية المقدسة عبر هذه الجهود، إلى صون الذاكرة العراقية وحماية الهوية المعرفية للمجتمع، من خلال تقديم الدعم الفني والتقني اللازم للمشاريع التراثية في مختلف المدن والمناطق.

..........

انتهى/ 278