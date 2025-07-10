جبهة الاسناد السيبرانية تُعطل معمل غذاء لجيش الكيان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت "جبهة الاسناد السيبرانية" أنها استهدفت بهجوم سيبراني أحد المعامل المعتمدة من وزارة الحرب وجيش الكيان الصهيوني، والذي يتولى مهمة إنتاج المواد الغذائية للعسكريين الصهاينة.

أوضحت الجبهة في بيانها أن الهجوم أدى إلى تعطيل جميع خطوط الإنتاج في المعمل المستهدف، كما تمكنت من استخراج معلومات حساسة تتعلق بالأمن الغذائي لقوات الكيان الصهيوني.

وفي وقت سابق، كانت الجبهة نفسها قد نفّذت هجمات سيبرانية ضد منشآت صناعية تابعة لمصنعي "Bzmt" و"Carso Metal"، ما أدى إلى تعطيل خطوط الإنتاج فيها واستخراج أكثر من 6 تيرابايت من البيانات الحساسة والمصنفة.

وأظهرت مراجعات الخبراء للوثائق المنشورة أن الاختراقات في تلك المصانع كانت مؤكدة، كما كشف التحقيق عن تعاون شركات أوروبية وأمريكية مع الكيان الصهيوني في تصنيع أسلحة الدمار الشامل، التي تُستخدم في جرائم الإبادة بحق أهالي غزة.

