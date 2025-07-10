فعالية خطابية وثقافية للقطاع التربوي بذكرى عاشوراء في إب اليمنية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظم القطاع التربوي في محافظة إب فعالية خطابية وثقافية إحياءً لعاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي - عليهما السلام - تحت شعار "هيهات منا الذلة".

وخلال الفعالية، أوضح مسؤول التعبئة العامة قي المحافظة، عبدالفتاح غلاب، أن فاجعة كربلاء لم تكن وليدة يومها، بل كانت نتيجة لانحراف سابق حدث في مسيرة الأمة التي ابتعدت عن نهج الولاية للإمام علي - عليه السلام.

وأكد أن علماء الأمة بمختلف مذاهبهم وتوجهاتهم قد أجمعوا على مظلومية الإمام الحسين، الذي خرج من أجل دين الله، ومواجهة الظلم والطغيان والباطل، ومحاولة تصحيح مسار الأمة.

ولفت غلاب إلى أهمية إحياء هذه الذكرى والفاجعة الأليمة للتأكيد على ارتباط أهل اليمن بسيد الشهداء الإمام الحسين، والسير على منهجه والرؤية والموقف الذي تحرك من خلاله لمناهضة الظلم ونصرة الحق.

فيما أشار مسؤول القطاع التربوي في المحافظة، محمد الغزالي، إلى أن أحداث فاجعة كربلاء ومظلومية الإمام الحسين لا تختلف عن مظلومية الشعب اليمني وقطاع غزة، اللذين يتعرضان لعدوان وحصار من قبل أعداء الله.

ولفت إلى أهمية التحلي بأخلاق ومكارم الإمام الحسين - عليه السلام - وأخذ العِبر والدروس من سيرته الحافلة بالتضحية والوفاء.

بدوره، تطرّق نائب مدير التربية، محمد المتوكل، إلى دلالات الوقائع التاريخية والمنطلقات الثورية للإمام الحسين، وما اتسم به من مآثر عظيمة خلال مسيرته الجهادية في مقارعة الطغاة والمستكبرين.

فيما أوضح الناشط الثقافي الدكتور عارف القادري أن ثورة الإمام الحسين أحيت القيم والمبادئ واليقظة في نفوس الأمة، وأن الإمام الحسين يمثل رمزًا من رموز الإسلام، وامتدادًا أصيلًا لجده محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ومشروعه الإسلامي.

