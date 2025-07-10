ازالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية من المنشآت النووية الإيرانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني "اسماعيل كوثري" انه وبناءً على قرار البرلمان، تمت ازالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة من المنشآت النووية الإيرانية، وغادر عدد كبير من مفتشيها البلاد أيضًا.

واضاف كوثري ان هذه الاجراءات قد اتُخذت وفقًا للقانون الذي أقره البرلمان.

وأضاف: "قرر مفتشو الوكالة بأنفسهم مغادرة إيران بناءً على القانون الجديد. وهذا القرار هو نتيجة التنفيذ الصارم لقرار البرلمان".

كما قال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان: "للأسف، جمع غروسي، خلال زياراته الأخيرة إلى إيران، معلوماتٍ قدّمها لاحقًا للأميركيين والكيان الصهيوني.

وقد أدّى هذا السلوك غير المهني والمُخل بالثقة إلى إدراج تعليق التعاون مع الوكالة على جدول أعمال البرلمان".

هذا وقد وافق البرلمان الايراني في 24 يوليو/تموز على الخطة العامة وتفاصيلها لتعليق التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووفقًا لقرار البرلمان بشأن خطة تعليق التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يحقّ لعناصر الوكالة دخول البلاد للتفتيش إلا في حال ضمان أمن المنشآت النووية والأنشطة النووية السلمية للبلاد، وهذا يخضع أيضًا لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.

