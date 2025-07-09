"أكسيوس" يكشف عن رسالة أمريكية لحركة "حماس" بخصوص "تمديد وقف إطلاق النار"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تناولا العشاء الليلة الماضية، لكن لم يكن من المقرر أن يلتقيا مجددا خلال زيارة نتنياهو لواشنطن. وجاء هذا الاجتماع الجديد وسط تفاؤل متجدد يحيط بمفاوضات هدنة لمدة 60 يوما في غزة.

وأفاد موقع "أكسيوس" قبل وصول نتنياهو إلى واشنطن يوم الاثنين بأن ترامب يسعى للتوافق معه بشأن شكل اتفاق سلام أوسع لإنهاء الحرب.

ووصل وفد قطري إلى البيت الأبيض قبل اجتماع ترامب ونتنياهو يوم الثلاثاء، والتقى لعدة ساعات بكبار مسؤولي البيت الأبيض، وفق ما نقل "أكسيوس" عن مصدر مطلع على تلك الاجتماعات، حيث تساهم قطر في التوسط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

وأكد ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق من يوم الثلاثاء أنه سيلتقي بنتنياهو لمناقشة ملف غزة، مضيفا: "علينا أن نحل هذه المسألة".

وتحدث المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بعد ترامب، قائلا إن إسرائيل وحماس قد حلّتا ثلاثا من أصل أربع قضايا متبقية خلال "محادثات القرب" في الدوحة. وتابع ويتكوف: "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع".

وأكد نتنياهو أيضا للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أنه يتوقع لقاء ترامب بشأن غزة. وقال: "نحن بحاجة إلى اتفاق الطرفين. آمل أن نصل إلى اتفاق نهائي. كلما قلّ حديثي عن هذا الأمر علنًا، كان ذلك أفضل".

ويتعلق الخلاف المتبقي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة. وذكر مصدر مطلع بـ"أكسيوس" أنه خلال محادثات يومي الاثنين والثلاثاء، ناقش الطرفان خرائط إعادة الانتشار.

وتطالب حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى نفس خطوط وقف إطلاق النار التي كانت قائمة قبل انهيار وقف إطلاق النار السابق في مارس، وهو ما ترفضه إسرائيل.

ومن القضايا التي حُلّت الآن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحسب ما نقل "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين.

وأشار مصدر إلى أن الطرفين اتفقا على أن تُسلّم المساعدات في مناطق غزة التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي من قِبل الأمم المتحدة أو منظمات دولية غير تابعة لإسرائيل وحماس.

هذا يعني أن "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، لن تتمكن من توسيع عملياتها في غزة، وقد تضطر إلى التراجع عن بعضها.

وهناك خلاف آخر تم حله يتعلق بمطالبة "حماس" بضمانة أمريكية بعدم قدرة إسرائيل على استئناف الحرب من جانب واحد بعد انتهاء وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.

ونقل "أكسيوس" عن مصدر مطلع أن ويتكوف بعث برسالة إلى حماس يوم الاثنين عبر رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح، الذي يُسهّل قناة الاتصال الخلفية بين الولايات المتحدة و"حماس".

وكانت الرسالة أن ترامب ملتزم بتمديد وقف إطلاق النار إذا استمرت المفاوضات لإنهاء الحرب لأكثر من 60 يوما.