ويتكوف: القضايا الخلافية تقلصت من 4 نقاط إلى واحدة فقط بين حماس وإسرائيل.. نقترب من اتفاق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال ويتكوف في مؤتمر صحفي مع الرئيس دونالد ترامب وأعضاء في الإدارة الأمريكية إن القضايا الخلافية تقلصت من أربع نقاط إلى واحدة فقط.

وأكد ويتكوف أن "المفاوضات مستمرة لتقريب وجهات النظر، ونأمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول نهاية هذا الأسبوع"، مضيفا أن فريقه يعمل على تقليص الفجوات بين الطرفين، وأن هذا التقدم يتحقق "مع مرور الوقت".

وشدد ويتكوف على أن الهدف النهائي من هذه الجهود هو "التوصل إلى سلام دائم في غزة"، مؤكدا أن ما تسعى إليه الولايات المتحدة هو "حل النزاع بصورة حقيقية وشاملة".

بدوره، وصف الرئيس الأمريكي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "مأساوية"، متعهدا بالعمل على إنهاء الصراع في القطاع بشكل "نهائي".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل مصممة على إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة "تحرير الرهائن وتدمير قدرات حماس"، وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام من مبنى الكابيتول عقب لقائه رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون.

وقال نتنياهو: "يجب أن ننهي العمل في غزة... لن تسمح أي دولة لنفسها بأقل من ذلك. غزة بحاجة إلى مستقبل مختلف". وأشار إلى أن إسرائيل وافقت على مقترح الوسطاء بشأن غزة، واصفا إياه بأنه "مقترح جيد" ويتماشى مع "مقترح ويتكوف الأصلي".

ويتضمن مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خطة تدريجية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تبدأ بهدنة مؤقتة يتم خلالها الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تليها ترتيبات طويلة الأمد تضمن وقف العمليات العسكرية وبدء إعادة إعمار القطاع، إلى جانب ترتيبات أمنية جديدة تحد من قدرات الفصائل المسلحة، خصوصا حماس.

من جانبها، لم ترفض حماس المقترح بشكل قاطع، لكنها شددت على ضرورة ضمان وقف دائم لإطلاق النار يقود لوقف الحرب، ورفع الحصار عن القطاع، وضمانات دولية تضمن تنفيذ بنود الاتفاق.