ماكرون: أنا أؤمن بمستقبل حل الدولتين كأساس للهيكل الأمني الإقليمي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حذر ماكرون أثناء إلقائه خطابا في البرلمان البريطاني من أن "حرب بلا نهاية وبدون هدف استراتيجي في الشرق الأوسط تشكل تهديدا كبيرا للمنطقة وأمننا الجماعي".

وأضاف: "أنا أؤمن بمستقبل حل الدولتين كأساس للهيكل الأمني الإقليمي، والذي سيمكن إسرائيل من العيش في سلام وأمن جنبا إلى جنب مع جيرانها".

وتابع: "‎لكنني أريد أن أكون واضحا، والدعوة اليوم إلى وقف إطلاق النار في غزة دون أي شرط، هو مجرد إخبار بقية العالم أنه بالنسبة لنا كأوروبيين، لا يوجد معيارين، وكما نحن مرتبطون بحياة الإنسان، كما نحن مرتبطون بالسلامة الإقليمية. ‎نريد وقف إطلاق النار، بلا نقاش."

وشدد على أن ‌‎"العمل معا من أجل الاعتراف بدولة فلسطين وإثراء هذا الزخم السياسي هو الطريق الوحيد إلى السلام".

وختم قائلا: " ‌‎"إن حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين، بالنسبة لي، هو السبيل الوحيد لبناء السلام والاستقرار للجميع في المنطقة بأسرها".