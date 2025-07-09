وول ستريت جورنال: الجيش الإسرائيلي يطلب اتفاقا مع حماس بسبب عدم القدرة على إضعاف الحركة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــقال زامير لأحدى كتائب الجيش خلال زيارة إلى غزة يوم الاثنين: "نحن قريبون جدا من مفترق طرق في صنع القرار".

وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الإسرائيليين يريدون إنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح حوالي 50 أسيرا لا يزالون محتجزين في غزة، ويعتقد أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة.

ويؤكد أعضاء ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الهجمات الناجحة التي شنتها حماس تظهر أن الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية لم تنجح في هزيمة الحركة.

قال أميت هاليفي، النائب في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع البرلمانية: "ما نحتاجه في غزة هو حصار فعال. لا يمكننا إرسال جنودنا إلى نفس الأماكن مرارا وتكرارا بطريقة لا تحقق لنا النصر".

وقال هاليفي إن مزاعم القيادة العسكرية الإسرائيلية بأن حماس منظمة مهزومة إلى حد كبير غير دقيقة. قال هاليفي، نقلا عن معلومات استخباراتية نقلت إلى المشرعين، إن حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة لديها حوالي 35 ألف مقاتل، وهو نفس العدد تقريبا الذي بدأوا به الحرب قبل 21 شهرا.

وصفت حماس، في بيان منسوب إلى المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، هجوم ليلة الاثنين بأنه عملية معقدة في ساحة معركة "افترضت إسرائيل أنها آمنة بعد أن بذلت قصارى جهدها".

كان معظم الجنود الذين قتلوا في الحادث من وحدة متشددة عادت لتوها إلى غزة.

ويؤكد كثيرون في إسرائيل بأن الجنود الإسرائيليين منهكون من 21 شهرا من القتال، وهذا يؤدي أيضا إلى أخطاء قاتلة. في أواخر يونيو، وفي اليوم نفسه الذي اتفقت فيه إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار بعد حرب استمرت 12 يوما ولم يقتل فيها أي جندي إسرائيلي، قتل سبعة جنود إسرائيليين داخل مركبة مدرعة.

أظهر مقطع فيديو نشرته حماس مسلحا يصعد مباشرة إلى المركبة المدرعة ويلقي قنبلة في الفتحة المفتوحة قبل أن يلوذ بالفرار.

قال أفراد عائلات الجنود الذين قُتلوا في المركبة المدرعة إنهم اشتكوا من التعب بعد ما يقرب من عامين من الحرب.