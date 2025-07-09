مقتل 6 أسرى فلسطينيين محررين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق للنازحين جنوب ووسط غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شملت القائمة وفقا للبيان أسماء:

أمجد أبو عرقوب – الخليل

محمود أبو سرية – جنين

بلال زراع – رام الله

رياض عسلية – القدس

ناجي عبيات – بيت لحم (من مبعدي كنيسة المهد)

محمود إبراهيم الدحبور – نابلس

وأفاد المكتب أن القتلى أمضوا سنوات داخل السجون الإسرائيلية تعرضوا خلالها لأقصى درجات القهر والتنكيل، قبل أن يتحرروا ضمن صفقة "وفاء الأحرار" وينقلوا قسرا إلى قطاع غزة.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الحادثة تأتي في سياق استهداف ممنهج للأسرى المحررين، وبالأخص الذين كان لهم حضور بارز في صفوف المقاومة، ضمن سياسة اغتيال متكررة تستهدف رموز النضال الفلسطيني.

وحمل المكتب "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مشددا على أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، بل ستكون شعلة تضيء طريق الحرية، ومحفزا لغضب الشعب الفلسطينيومقاومته حتى زوال إسرائيل ونيل الحرية لكافة الأسرى".