حماس ردا على نتنياهو: لا إفراج عن الأسرى إلا بشروط المقاومة الفلسطينية

وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق بمنشور على تليغرام "تصريح نتنياهو عن إطلاق سراح جميع الأسرى واستسلام حماس، يعكس الهزيمة النفسية، لا حقائق الميدان".

وأضاف بعد إقرار قادة العدو بفشلهم الذريع في استعادة أسراهم بالعملية العسكرية؛ بات واضحا أن لا سبيل لإطلاق سراحهم إلا عبر صفقة جادة مع المقاومة.

وأكد أن "غزة لن تستسلم.. والمقاومة هي من ستفرض الشروط، كما فرضت المعادلات".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة بموازاة مفاوضات غير مباشرة بقطر بين حماس وإسرائيل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وفي مساء الثلاثاء، وقبيل لقائه الثاني مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، جدّد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بمواصلة العدوان العسكري الغاشم على قطاع غزة، رغم المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وتحدث نتنياهو عن العملية التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيت حانون شمال غزة، وأسفرت عن مقتل 5 جنود إسرائيليين، ووصف ذلك بـ"اليوم العصيب على شعب إسرائيل".

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

