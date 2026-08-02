افتتاح مساحة (1350) م2 خدمية إضافية ضمن مشروع صحن العقيلة زينب (ع) لخدمة زائري الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن قسم مشاريع التوسعة في العتبة الحسينية، عن افتتاح قاعة علي الأكبر (عليه السلام) ضمن مشروع صحن العقيلة زينب (عليها السلام)، لخدمة زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتوسعة البنى التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين.

وقال القسم في بيان حصل (الموقع الرسمي)، على نسخة منه، إن "قسم مشاريع التوسعة في العتبة الحسينية، افتتح قاعة علي الأكبر (عليه السلام) ضمن مشروع صحن العقيلة زينب (عليها السلام)، لخدمة زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتوسعة البنى التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين.

وأوضح أن "الافتتاح جاء بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وبمتابعة الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، الأستاذ حسن رشيد جواد العبايجي، بهدف توفير بيئة خدمية متكاملة تسهم في استيعاب الأعداد المليونية الوافدة إلى مدينة كربلاء المقدسة".

وأضاف أن "القاعة تبلغ مساحتها (1350) م2، وقد جهزت بالكامل لتوفير أجواء مريحة ومكيفة تستوعب أعدادا كبيرة من الزائرين، بما يضمن راحتهم خلال أيام الزيارة".

وتابع أن "المشروع يتضمن ساحة خارجية بمساحة (5000) م2، خصصت لتنظيم حركة الزائرين وتوفير مساحات واسعة للخدمات والاستراحة، بما يسهم في انسيابية الحركة واستيعاب الزخم المليوني المتوقع".

وأكد أن "هذا المشروع يمثل إضافة نوعية إلى منظومة المشاريع الخدمية التي تنفذها العتبة الحسينية المقدسة، ويجسد حرصها على تطوير البنى التحتية وتوفير أفضل الخدمات للزائرين، بما ينسجم مع حجم الزيارة المليونية ويعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

وتواصل العتبة الحسينية المقدسة تنفيذ خطتها الشاملة الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، من خلال استنفار جميع أقسامها ومؤسساتها الخدمية والطبية والهندسية والتنظيمية والإعلامية، وتسخير إمكاناتها البشرية واللوجستية على مختلف المحاور والطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء المقدسة والمنافذ الحدودية، بهدف توفير أفضل الخدمات للزائرين القادمين من داخل العراق وخارجه، بما يسهم في تسهيل أداء مراسم الزيارة وإحياء هذه المناسبة المليونية بأجواء آمنة ومنظمة.

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