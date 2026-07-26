الحرس الثوري: إيران دمّرت 11 مقاتلة ومروحية أمريكية على الأرض

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ اعلن المتحدث باسم الحرس الثوري ان إيران قد دمرت 11 مقاتلة ومروحية أمريكية على الأرض خلال 15 يوماً من الاشتباكات.

وقال العميد حسين محبي، ان القوات المسلحة الإيرانية دمرت 11 مقاتلة ومروحية أمريكية على الأرض أثناء تمركزها في القواعد الأمريكية بالمنطقة/ وذلك خلال اشتباكات استمرت 15 يوماً (من 7 إلى 21 يوليو/تموز الحالي).

كما اضاف العميد محبي انه قد تم في الهجمات الإيرانية، تدمير 17 طائرة بدون طيار استطلاعية وعملياتية (بينها 8 مسيرات جديدة غير مستخدمة)، ومقاتلة من طراز إف-15 داخل ملجأ محصن (شلتر)، وطائرة من طراز (P8)، وطائرة نقل من طراز (C17)، و8 طائرات تزويد بالوقود.