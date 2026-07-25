الزيدي يبلغ بزشكيان ان مصير العراق وايران واحد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ نشرت وكالة طهران تايمز الإيرانية، تقريرا عن زيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي الى ايران ولقائه بالمسؤولين الإيرانيين، مؤكدة ان الزيدي ابلغ بزشكيان بان مصير البلدين واحد.

وقالت الوكالة بحسب ما ترجمته "بغداد اليوم"، إن الزيدي قال بان ايران "شريك استراتيجي للعراق ويحملون مصيرا مشتركا"، مؤكدا ان امن ومستقبل البلدين مرتبطان بشكل وثيق ببعض.

الوكالة اكدت أيضا ان رئيس السلطة القضائية في ايران غلام حسين محسني، ابلغ الزيدي بان الضربات ضد الأراضي التي تشن منها هجمات على ايران ستستمر، في إشارة الى إقليم كردستان العراق.

يشار الى ان رئيس الوزراء تراس وفد لزيارة ايران الأسبوع الماضي، حيث التقى بالمسؤولين الإيرانيين وعقد مجموعة اتفاقيات من بينها اتفاقية تؤامة بين بغداد وطهران، بالإضافة الى اتفاقيات امنية واقتصادية متعددة.

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