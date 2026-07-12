إصدار العدد العشرين من سلسلة السيرة للرسائل والأطاريح الجامعية



وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدرت دار الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة العدد العشرين من سلسلة السيرة للرسائل والأطاريح الجامعية الثانية.

وجاء الإصدار بعنوان: الأحاديث النبوية في بيان المناقب العلوية -دراسة في ضوء مناهج تحليل الخطاب- للباحث الدكتور فضاء ذياب غليم.

ويُعدّ الكتاب في أصله رسالة ماجستير حازت على المرتبة الرابعة في المسابقة الدولية الثانية للرسائل والأطاريح الجامعية التي أقامتها الدار.

ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود الدار في دعم النتاجات الأكاديمية الرصينة، وإغناء المكتبة الإسلامية بالدراسات المتخصصة في السيرة والفكر الإسلامي.

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