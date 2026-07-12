تظاهرة في ستوكهولم تطالب بوقف عدوان الاحتلال على غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تظاهر المئات في العاصمة السويدية ستوكهولم، مساء السبت، احتجاجًا على الهجمات الصهاينة المتواصلة على قطاع غزة، وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

وتجمع المتظاهرون في ساحة أودينبلان، بدعوة من عدد من منظمات المجتمع المدني، رافعين الأعلام الفلسطينية وسط هتافات مناهضة لـ”إسرائيل”.

وطالب المتظاهرون خلال التظاهرة، برفع الحصار عن غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.

وقال رئيس منظمة “يهود أوروبيون من أجل سلام عادل”، الناشط السويدي من أصول يهودية درور فايلر، إن المشاركين خرجوا دفاعًا عن حقوق الفلسطينيين والعدالة والمساواة.

وأكد فايلر لوكالة “الأناضول”، أنهم ينادون بـ”سلام عادل” وليس مجرد وقف للقتال.

وأضاف “السلام الذي لا يقوم على العدالة ليس سلامًا حقيقيًا، بل يُمهد لحرب أخرى”، متهمًا المجتمع الدولي بغض الطرف عن الانتهاكات المرتكبة في غزة.

وأشار إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا في الضفة الغربية وتدميرًا لغزة وقتلًا للأطفال والمدنيين والمسنين.

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