الرئيس الإيراني يشكر قادة الدول الذين شاركوا في مراسم تشييع القائد الشهيد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ اعرب رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان في رسائل منفصلة عن شكره وتقديره لقادة كل من باكستان وطاجيكستان وارمينيا وجورجيا والزعيم الوطني لتركمانستان، لمشاركتهم في مراسم تشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد وتعاطفهم مع الشعب الايراني.

وفي رسالته اليوم الخميس لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اثنى الرئيس بزشكيان على مشاركته والوفد الباكستاني رفيع المستوى في مراسم التشييع واكد ان الشعب الايراني لن ينسى ابدا، مواكبة باكستان حكومة وشعبا ودعمهما له.

واعرب عن امله بالمزيد من توثيق اواصر الاخوة المعمقة بين البلدين، موضحا ان القائد الشهيد كان حريصا دائما على باكستان حكومة وشعبا ويعتبر اوجه الاشتراك الثقافي رصيدا قيما لشعبي البلدين.

وفي رسالته الى رئيس طاجيكستان اعرب الرئيس بزشكيان عن شكره له لحضوره مراسم الوداع مع القائد الشهيد، ومواساته القلبية للشعب الايراني معتبرا ان ذلك سيبقى مغروسا في الذاكرة التاريخية للعلاقات بين البلدين.

واعتبر اوجه الاشتراك التاريخية والثقافية واللغوية والدينية بين ايران وطاجيكستان، رصيدا قيما للمزيد من تعميق العلاقات الاخوية بين البلدين.

وفي رسالته الى رئيس جورجيا ميخائيل كاولاشويلي، شكره لحضوره ومواساة الشعب والحكومة في جورجيا، مع الشعب الايراني معتبرا هذه المواكبة، بانها ستظل خالدة في الذاكرة التاريخية للعلاقات بين الشعبين التي تمتد لثلاثة الاف عام.

في رسالته الى رئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان، اعرب الرئيس بزشكيان عن تقديره لمشاركته والوفد الارميني رفيع المستوى وكذلك تعاطف ارمينيا حكومة وشعبا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تنسى حسن النيات هذه.

كما اعرب عن تقديره لمشاركة الزعيم الوطني لتركمانستان قربانعلي بردي محمد اوف، واعرابه عن مواساته للشعب الايراني واكد ان الشعب الايراني لن ينسى هذا الموقف.

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