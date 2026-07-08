رجل دين شيعي: مراسم تشییع القائد الشهيد تعكس إرث أهل البيت وروح المقاومة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر العلامة عارف حسين وحيدي، نائب رئيس "مجلس علماء الشيعة في باكستان"، بياناً عقب صلاة الجنازة ومراسم تشييع الزعيم الإيراني الراحل. ووصف وحيدي آية الله خامنئي بأنه "مجاهد حسيني عظيم، وفقيه بارز، ورجل دولة صاحب رؤية، ورمز للشجاعة والثبات والمقاومة في وجه الظلم والطغيان والاستعمار العالمي والقوى المعادية".

وأشار إلى أن صلاة الجنازة أقيمت بإمامة آية الله العظمى عبد الله جوادي آملي، واصفاً المراسم بأنها "حدث تاريخي ومؤثر للغاية". وقال وحيدي إن الجنازة عكست قيم الإسلام وتعاليم أهل البيت وإرث كربلاء والإمام الحسين. وأضاف أن الحدث جسّد التفاني في عبادة الله والتقوى والإخلاص والمثابرة، وأظهر أن النجاح الحقيقي للمؤمنين لا يكمن في المكانة الدنيوية، بل في نيل رضا الله وإقامة العدل والثبات على طريق الإيمان. كما ذكر رجل الدين الباكستاني أن شعوب العالم -إلى جانب "الشعب الإيراني الشجاع والمخلص"- قد أبدت تقديرها واحترامها لخامنئي بطريقة "تستحق الثناء وتُعد مظهراً جلياً لوحدة الأمة الإسلامية". وتابع وحيدي قائلاً إن خامنئي كرّس حياته لخدمة الإسلام وابتغاء مرضاة الله والدفاع عن المظلومين.

وأشار إلى أن الزعيم الإيراني الراحل جسّد المُثُل العليا للمدرسة الحسينية، مؤكداً أن المستلهمين لتعاليمها لا يخضعون للظلم أبداً، بل يتمسكون بالكرامة والشرف والصمود. وأضاف أن نيل الشهادة في سن السادسة والثمانين يعكس -في نظره- تكريم الله لعباده المصطفين، مشيراً إلى أن مثل هذه السير والمشاهد التي شهدتها الجنازة ستظل تُلهم الأجيال القادمة بقيم الحق والتقوى والإخلاص والمقاومة والثبات.